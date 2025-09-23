Topo

Clara atualiza estado de saúde do filho e explica síndrome

Clara Maia fala sobre morte de gêmeo em parto prematuro - Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

23/09/2025 14h15

Clara Maia, 32, atualizou fãs sobre o estado de saúde do filho Theo, que sobreviveu ao parto prematuro. A influenciadora detalhou o que ocorreu com os gêmeos após a morte de um dos filhos.

A ex-Power Couple disse que os bebês tiveram STFF (Síndrome da Transfusão Feto-fetal). "É uma condição grave que afeta gêmeos idênticos que partilham uma placenta, causando um desequilíbrio no fluxo sanguíneo entre eles", explicou.

Um feto, o doador, doa excesso de sangue, ficando desnutrido, enquanto o outro, o receptor, recebe demasiado sangue, sobrecarregando o coração. Ou seja, ambos entram em sofrimento, tanto quem doa, quanto quem recebe.
Influenciadora revelou ainda que fazia exames com frequência. "No nosso caso ela foi aguda, isso significa que foi de uma hora pra outra. Não tivemos nem chance de tentar a cirurgia a laser. Todos os exames estavam perfeitos e fazíamos ultra a cada duas semanas", comentou.

Os filhos nasceram de 27 semanas, em uma cesárea de emergência. "Túlio foi o receptor e nasceu com 995g, com o coração muito sobrecarregado, não resistiu. Theo foi o doador, nasceu com 680g. Está na UTI lutando pela vida", contou. Clara, casada com André Coelho, já é mãe dos gêmeos José e João, de 1 ano.

