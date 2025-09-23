Cintia Dicker é anunciada como nova musa do Salgueiro: 'Amo o Carnaval'

Cintia Dicker, 38, foi anunciada como musa da escola de samba Salgueiro para o Carnavalo de 2026. A novidade foi anunciada nas redes sociais da escola de samba do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A modelo publicou um vídeo mostrando samba nos pés para comemorar a oportunidade de desfilar pela primeira vez na agremiação carioca.

Essa experiência significa, primeiro de tudo, superação. É um desafio aprender uma coisa nova e sair da zona de conforto, e é também um prazer, porque eu realmente amo o Carnaval.

Cintia Dicker

A esposa do surfista Pedro Scooby, 37, colocou a festa do Carnaval como a maior realizada no planeta. "O Carnaval, pra mim, representa o maior show na terra, é a coisa mais linda toda a dedicação que acontece durante o ano inteiro, então representa amor, amor pela escola, se doar e ter dedicação".

Dicker tem dividido em suas redes sociais trechos das aulas de samba. A modelo quer chegar na avenida com o gingado em dia e sem perigo de sofrer com os "fiscais de samba" no pé.

Pedro Scooby, inclusive, exaltou a companheira pela dedicação para brilhar na avenida. "Que orgulho de você, amor! Dedicada e humilde, pra aprender e brilhar!".