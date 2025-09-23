Topo

Entretenimento

Ao vivo, Carol acusa Rayane de agressão e Galisteu rebate: 'Não aconteceu'

A Fazenda 17: Carol acusa Rayane de agressão ao vivo - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Carol acusa Rayane de agressão ao vivo Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 23h20Atualizada em 23/09/2025 23h25

Logo após ser indicada para a 1ª roça por Rayane, Carol Lekker acusou a peoa de agressão. As duas se envolveram em uma treta no início da manhã.

O que aconteceu

Enquanto se defendia do voto, Carol apontou que Rayane encostou a mão em sua cara. "Ela encostou em mim. Encostou a mão em minha cara, ela me agrediu."

Relacionadas

Acusações de crime e suposta agressão: entenda a treta Rayane x Carol

Rayane indica Carol para a 1ª roça de A Fazenda 2025

Acusações de crime e suposta agressão: entenda a treta Rayane x Carol

Ela me deu um tapa na cara e me agrediu.
Carol Lekker

Rayane a rebateu. Eu não te agredi, não. Eu fiz com muita educação. Só tirei seu rostinho assim, ó! Você não tem direito de cuspir na minha cara!"

Adriane Galisteu falou rapidamente sobre o assunto. "A produção e a direção avaliam tudo e nenhuma regra do confinamento. Se nenhuma atitude foi tomada, não aconteceu nada que ferisse o regulamento."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

A Fazenda: Carol Lekker, Fernando, Dudu Camargo e Gabily estão na 1ª roça

Ao vivo em A Fazenda, Wallas acusa Yoná de assédio: 'Uma vergonha'

Ao vivo, Carol acusa Rayane de agressão e Galisteu rebate: 'Não aconteceu'

Rayane indica Carol Lekker para a 1ª roça de A Fazenda 2025

Record muda dinâmica e mantém Carol e Matheus como peões de A Fazenda 2025

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 24/9 a 4/10

Globo lança teaser da próxima novela das 9 com Belo como destaque; veja

Acusações de crime e suposta agressão: entenda a treta Rayane x Carol

Agora poderosa, Consuêlo realiza sonho lindo da filha em 'Vale Tudo'

Leonardo DiCaprio diz que novo filme "Uma Batalha Após a Outra" é uma sátira oportuna

A Fazenda 17: equipe de Rayanne diz que irá processar Carol por inverdades