Carol parte para cima de Rayane em 'A Fazenda': 'Tira a mão da minha cara'

O clima ficou tenso em "A Fazenda 2025" (Record) na manhã de hoje. Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizaram uma discussão acalorada com direito a dedo na cara.

O que aconteceu

A confusão começou por conta de afazeres da casa e por Rayane estar dormindo em uma cama sozinha desde o início do programa. "Carol, você lavou a louça algum dia?", perguntou Rayanne. "Eu limpo quando eu quiser! Você não manda em mim não", rebateu Carol.

Rayane afirmou que Carol está há sete dias sem realizar os afazeres da casa e a discussão pesou.

"Tira a mão da minha cara! Você acha que você é a princesinha aqui? Você não é a princesinha não, querida. Falou que não ia descer da cama e agora vem militar"

Disparou Carol



Rayane rebateu. "Não ia mesmo não, sou fazendeira. Quando você for vai ser o mesmo. Então não reclama". A Miss Bumbum não deixou barato e respondeu: "Baixa, subterrânea!". "Você, né? Nem fala a minha língua direito, para de xingar, baixa!", respondeu a namorada de Belo.

Carol afirmou que que Rayane só está em A Fazenda por ser namorada do cantor. "Eu tô com o meu nome e não com o nome dos outros nas costas. Como Jojo falou, vai ser sempre lembrada como a ex".

GENTEEE, que babado! Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizam briga acalourada agora de manhã, em A Fazenda 17 pic.twitter.com/HIHR7AoBis -- Link Podcast ?? (@linkpodcastofc) September 23, 2025