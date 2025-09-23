Topo

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

23/09/2025 15h01

A atriz Carol Castro voltou a criticar a coroação da influenciadora Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio para o carnaval 2026. Em entrevista à revista IstoÉ Gente publicada nesta terça-feira, 23, a artista definiu a escolha como "hipocrisia pura".

"O que me deixou incrédula foi o fato de, na mesma semana em que a pessoa estava numa CPI falando de bets, de jogos que enriquecem às custas da perda do outro lucrando em cima da desgraça alheia, destruindo famílias, tirando vidas ela aparecer posando como se nada fosse", afirmou Carol, que já foi Rainha de Bateria da Salgueiro.

"Não estamos falando de cigarro, bebida ou qualquer outra comparação que tentam fazer para amenizar. Não é sobre isso. Ali, diante das câmeras, dizia que joga, que tá tudo legalizado, quando não está. É calunioso, é mentira. E ainda assim, tudo arrumadinho para passar uma imagem bonita, tudo pensado", refletiu a atriz.

Carol revelou que ficou chocada com tamanho desprendimento. "Gente, que Brasil é esse? Que País é esse em que a pessoa tira selfie, tira sarro, ri, repete o que o advogado mandou falar e, três dias depois, está sendo anunciada como rainha de bateria de um samba-enredo?", questionou.

"Se fosse qualquer outro enredo, talvez eu nem tivesse comentado. Mas justamente um que fala de luta e resistência? É uma hipocrisia absurda", afirmou a atriz. Em 2026, o enredo da Grande Rio será em homenagem ao movimento Manguebeat, movimento cultural de Recife que, entre outras coisas, debate as desigualdades sociais da região.

Essa não é a primeira vez que Carol critica a escolha de Virginia. A atriz, no entanto, se defende daqueles que dizem que ela está com inveja da influenciadora. "Não tem nada a ver com eu querer ser rainha de bateria da Grande Rio, até porque hoje em dia eu nem teria joelho para isso", brincou. "Adoro carnaval, adoro samba, mas acredito que esse espaço deveria ser ocupado por alguém da comunidade", finalizou.

