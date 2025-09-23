Topo

Carmo Dalla Vecchia rebate críticas à sua aparência: 'Vá cagar'

Carmo Dalla Vecchia rebateu críticas à sua aparência nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram @carmodallavecchia
De Splash, em São Paulo

23/09/2025 18h50

Carmo Dalla Vecchia rebateu críticas de seguidores à sua aparência.

O que aconteceu

Carmo respondeu a uma seguidora que pediu que ele "voltasse à forma natural". "Você realmente acha que eu gostaria de ler de alguém que como eu estou não está bom? O mais incrível é que as pessoas são escrotamente infelizes dizendo que gostam de você e que você é lindo, portanto não se estrague. Imagina se saíssemos por ái dizendo: 'emagreça, volte a pintar seus cabelos, pois os brancos não lhe caem bem'", escreveu.

Sua fofa, vá cagar! Não preciso de fãs passivas agressivas. Carmo Dalla Vecchia

Ele também rebateu uma mensagem de um seguidor que disse: "E pensar que ele já foi lindo". "Posso voltar a ser padrão, basta querer. Apesar de me achar gato assim. Mas posso voltar a agradar a mediocridade quando quiser. E você? Já foi lindo alguma vez? Você terá essa chance de voltar a ser algo que esperam de você, fácil como seria pra mim?", questionou.

O ator passou a compartilhar fotos e comentários maldosos dos seguidores em seus stories. "Devia ter o 11º mandamento: não responderás às bestas infernais", escreveu.

Senhor, me ajuda, porque eles me provocam. A tentação de responder é grande, e não me aguento. Carmo Dalla Vecchia

