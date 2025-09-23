Topo

Entretenimento

Bon Jovi conta como virou um avô coruja: É loucura, mas é maravilhoso!

São Paulo

23/09/2025 11h13

O cantor Jon Bon Jovi é avô desde que seu filho, Jake Bongiovi, e sua mulher, a atriz Millie Bobby Brown, decidiram adotar uma filha. No domingo, 21, Bon Jovi participou do podcast da influenciadora Bunnie XO e contou como se sentiu ao se tornar avô.

"É uma loucura, mas é maravilhoso", resumiu. Bon Jovi disse ainda que se sente "nas nuvens" com a chegada da neta cujo nome ainda não foi revelado. O veterano disse ainda que a chegada da neta mudou completamente as dinâmicas familiares.

"Eles adotaram uma menina, nós conhecemos a bebê, obviamente, e imediatamente ela se torna sua neta, sabe o que quero dizer? É a sua bebê", disse o vovô coruja.

Millie e Jake se casaram em maio de 2024. Ela ganhou reconhecimento mundial por seu papel como Onze na série Stranger Things, exibida pela Netflix. Jake também é ator. Seu último personagem foi Justin, do filme musical Rockbottom, de Todd Tucker.

Na entrevista que Bon Jovi deu a Bunnie XO, ele comentou sobre as críticas que o casal recebeu por se casar tão jovem. Ela tem 21 anos e ele 23. "Nós abençoamos porque entendemos, sabe? Eles são meio que maduros para a idade. Ela vem de uma família em que os pais ainda estão juntos e se casaram muito jovens também. Ela e Jake se apaixonaram e nós pensamos: ok, vamos apoiar isso. E está dando certo", disse o cantor.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

A Fazenda: 'Roça será imprevisível, e o público gosta disso', diz Saryne

A Fazenda: 'Erro grave de comunicação confunde peões e público', diz Saryne

Ator de 'Ted' aconselha personagem: 'É legal, mas para de fumar maconha'

Terra Nostra: quem é o ator que foi vítima da covid-19 no auge da pandemia

Dante e Olívia: saiba quem são os filhos de Luiz Fernando Guimarães

Autora vence prêmio em Londres, mas não busca troféu com medo de ser presa

'Êta Mundo Melhor!': promessa que Candinho faz a Samir não será cumprida

Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos

Bon Jovi conta como virou um avô coruja: É loucura, mas é maravilhoso!

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

Viih Tube sobre tomar suplemento para aumentar libido: 'Não queria namorar'