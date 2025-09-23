Topo

Entretenimento

Antonio Fagundes diz que Regina Duarte é equivocada, mas 'excelente'

Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) em Vale Tudo de 1988 - Reprodução/Globo
Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) em Vale Tudo de 1988 Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

De Splash, em São Paulo

23/09/2025 14h55

Antonio Fagundes, 76, falou sobre Regina Duarte, 78, em entrevista à rádio portuguesa Renascença.

O que aconteceu

O ator participou de um quadro em que tinha de responder perguntas rápidas — em uma delas, Regina foi mencionada. "Qual é a segunda pessoa que dá mais raiva no mundo das novelas? A primeira é a Regina Duarte", questionou a entrevistadora.

Fagundes negou ter raiva da atriz, com quem atuou em novelas como "Por Amor" e "Vale Tudo". "Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser", disse, se referindo ao posicionamento político da atriz.

A gente precisa parar de ter inimigos. Podemos ter adversários, mas inimigos... A gente está vivendo uma época em que pessoas são inimigas, que exige quase uma eliminação. O adversário, não, você quer convencê-lo, trazer para si, trocar palavras. Antonio Fagundes

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Hytalo Santos tem habeas corpus negado pelo TJ-PB; influencer seguirá preso

Selton Mello é anunciado no elenco de mais um filme internacional

Casa de Gal Costa segue à venda em São Paulo, agora com desconto

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

Ana Clara, apresentadora da Globo, rebate críticas após pai virar motorista de app

Antonio Fagundes diz que Regina Duarte é equivocada, mas 'excelente'

Esposa de jogador apoia Bruna Biancardi contra Virginia: 'Maria chuteira'

O que Sol, de 'Vai na Fé', vai fazer em 'Dona de Mim'? Entenda

A Hora do Mal: Terror mais comentado do ano vai ganhar spin-off, diz diretor

Clara atualiza estado de saúde do filho e explica síndrome

Andressa Urach grava vídeo adulto com a própria irmã: 'Cena ficou incrível'