Antonio Fagundes diz que Regina Duarte é equivocada, mas 'excelente'

Antonio Fagundes, 76, falou sobre Regina Duarte, 78, em entrevista à rádio portuguesa Renascença.

O que aconteceu

O ator participou de um quadro em que tinha de responder perguntas rápidas — em uma delas, Regina foi mencionada. "Qual é a segunda pessoa que dá mais raiva no mundo das novelas? A primeira é a Regina Duarte", questionou a entrevistadora.

Fagundes negou ter raiva da atriz, com quem atuou em novelas como "Por Amor" e "Vale Tudo". "Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser", disse, se referindo ao posicionamento político da atriz.