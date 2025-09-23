Topo

Andressa Urach grava vídeo adulto com a própria irmã: 'Cena ficou incrível'

Andressa Urach, Ton Fernandes e Pamela Urach - Divulgação
Andressa Urach, Ton Fernandes e Pamela Urach Imagem: Divulgação
De Splash, em São Paulo

23/09/2025 14h13

Andressa Urach, 37, publicou hoje um vídeo adulto com sua irmã, Pamela Urach, além do ator Ton Fernandes.

Trouxe o Ton para a primeira gravação com a minha irmã. A morena e a loira, o Ton está com sorte hoje (risos)! É guloso, tem duas Urachs. Essa cena ficou incrível!
Andressa Urach nas redes sociais

Pâmela é meia-irmã de Andressa, filha apenas de Carlos Alberto Urach.

Em julho deste ano, Urach anunciou que empresariaria a carreira da própria irmã no universo do conteúdo adulto. O interesse por esse meio, segundo Andressa, partiu da própria Pâmela. "Vou cuidar da carreira da Pâmela. Trouxe ela para perto de mim, porque ela tem esse interesse de iniciar", contou em participação ao lado da irmã no programa Superpop (RedeTV!).

O gerenciamento da carreira de Pâmela faz parte do projeto Madrinha Urach, que prestará apoio a mulheres que querem incursionar pela criação de conteúdo adulto. "Eu sou empreendedora, né? Eu tenho um projeto agora que se chama Madrinha Urach, porque tem meninas como ela [Pâmela] que não sabem como é o conteúdo adulto. Então, estarei assessorando elas. Tenho uma equipe que vai cuidar da parte jurídica, da parte de assessoria, pra orientar essas meninas que estão começando. Porque, infelizmente, no mercado tem muita gente pilantra, picareta, que engana", contou.

