Filha de Siebert e Justus vende cookies para juntar dinheiro: 'Focada'

Ana Paula Siebert - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

23/09/2025 16h42

Ana Paula Siebert, 37, encantou os seguidores ao compartilhar a história de determinação de sua filha, Vicky Justus, 5, que está juntando dinheiro para realizar um sonho especial.

O que aconteceu

Em publicação hoje no Instagram, a empresária contou que a menina tem aprendido na prática o valor do esforço financeiro. "A Vicky está numa fase de entender o valor de comprar as coisas. Esses dias fomos numa loja e lá tinha uma barraca de acampamento bem grande e ela chorou porque queria", relatou.

Siebert revelou que a filha passou a buscar formas de conquistar o objetivo. "Desde lá ela sai vendendo tudo e coloca no cofrinho. Porque ela quer abrir e ir lá comprar os acessórios da barraca […] Ela vendeu cookies pelo condomínio, está bem focada, faz milkshake para vender e eu acho legal ter um objetivo", completou, orgulhosa da filha com Roberto Justus.

Ana Paula explicou ainda que, por se tratar de um item caro, prometeu dar a barraca à filha apenas no Dia das Crianças. No entanto, Vicky decidiu se responsabilizar pelas demais peças. "Tem os acessórios também, como colchonete, fogueirinha. Ela quer acampar mesmo e aí ela falou que ia juntar dinheiro para comprar todas as coisas da barraca", contou a influenciadora.

