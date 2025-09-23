Roteirista de 'O Urso' é algemado em trem após mulher reclamar de postura

O roteirista Alex O'Keefe, 31, conhecido por ter trabalhado na série "O Urso", foi algemado e retirado de um trem em Nova York na quinta-feira passada, após uma passageira reclamar da forma como ele estava sentado. O caso gerou repercussão após O'Keefe compartilhar registros do episódio em suas redes sociais.

O que aconteceu

Passageira idosa reclamou de postura de O'Keefe para o condutor. Segundo O'Keefe, uma "mulher idosa e branca" teria dito que não gostava da forma como ele, um homem negro, estava sentado. A polícia foi acionada após o relato.

Uma mulher idosa e branca imediatamente apontou para mim e disse para eu sentar direito. Eu me recusei, então ela foi até o condutor e reclamou. O condutor chamou a polícia e parou o trem. Alex O'Keefe

O'Keefe foi algemado e multado. Ele recebeu uma intimação por conduta desordeira, considerada infração, mas não chegou a ser preso. Após o registro, pôde embarcar em outro trem.

A polícia me mandou sair do trem. Eu me recusei e perguntei o que estava fazendo de ilegal. Eles disseram que eu estava "perturbando a ordem" ao não deixar o trem. Eles me tiraram do trem e me prenderam sem nem falar com a [mulher branca] que denunciou a única pessoa negra no trem. Alex O'Keefe

A MTA, autoridade responsável pelo transporte público de Nova York, disse que o roteirista violou regras ao apoiar os pés em outro assento. "Se você coloca os pés nos assentos, você está quebrando as regras dos trens e dos metrôs da MTA. [...] A polícia precisa se envolver porque alguém não quer tirar os pés do assento? É só tirar os pés do assento. É simples. E respeitar outros passageiros. Mas vamos olhar esse vídeo e lidar com todos os dramas que surgem de interações simples hoje em dia", disse Janno Lieber, presidente da MTA, após o incidente.

Alex O'Keefe foi roteirista das séries "Shrill" e "O Urso". Na premiada comédia culinária, O'Keefe trabalhou em oito dos dez episódios da segunda temporada.