Agora poderosa, Consuêlo realiza sonho lindo da filha em 'Vale Tudo'

Jéssica Marques e Belize Pombal em "Vale Tudo" - Reprodução/Instagram
Jéssica Marques e Belize Pombal em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 21h00

Amanhã (24), em "Vale Tudo" (Globo), Daniela (Jéssica Marques) ganhará presente maravilhoso da mãe.

O que vai acontecer

Consuêlo (Belize Pombal) contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. Ela consegue realizar esse sonho após ser promovida duas vezes por Odete (Débora Bloch).

O casamento de Daniela e Luciano (Licínio Januário) acontece em breve. Em cenas que foram ao ar na semana passada, Daniela fez um discurso emocionante em sua formatura, levando a familia às lágrimas.

Ainda na quarta-feira, Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor.

Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

