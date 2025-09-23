Agora poderosa, Consuêlo realiza sonho lindo da filha em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Amanhã (24), em "Vale Tudo" (Globo), Daniela (Jéssica Marques) ganhará presente maravilhoso da mãe.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Consuêlo (Belize Pombal) contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. Ela consegue realizar esse sonho após ser promovida duas vezes por Odete (Débora Bloch).

O casamento de Daniela e Luciano (Licínio Januário) acontece em breve. Em cenas que foram ao ar na semana passada, Daniela fez um discurso emocionante em sua formatura, levando a familia às lágrimas.

Ainda na quarta-feira, Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor.

Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.