4 truques básicos com sal e limão que dão ajuda poderosa na limpeza de casa

Sal e limão formam uma mistura simples e potente. A combinação é natural, barata e eficiente para várias tarefas de limpeza. Ela age contra gordura, manchas e odores, dispensando produtos químicos. Conheça dicas práticas e eficientes.

O que aconteceu

O limão contém ácido cítrico, substância que dissolve gordura, clareia superfícies e tem efeito antibacteriano. O sal, tanto o fino quanto o grosso, funciona como abrasivo leve, ideal para remover sujeira sem danificar. A força química do limão, somada à ação mecânica do sal, explica o resultado eficiente.

Você pode usar limão para higienizar e remover manchas de tábuas de corte. Se quiser esfregar bem, adicione um pouco de sal antes de passar Mónica Taher, da Avanti Green Eco Cleaning, em entrevista ao Real Simple

Onde aplicar

Superfícies de inox. Esse é um material que acumula gordura, manchas de água e pequenas marcas de uso. A mistura de limão e sal é uma opção natural e eficiente, desde que usada com cuidado. Faça a mistura de limão com sal, espalhe na superfície desejada com pano macio ou esponja não abrasiva.

Tábuas de corte de madeira. Segundo o The Kitchn, "um dos melhores jeitos de limpar uma tábua de corte é com limão e sal grosso". Polvilhe sal, esfregue com meio limão, deixe agir por cinco minutos. Remova o líquido acinzentado com pano ou espátula e finalize com esponja úmida.

Panelas e frigideiras. Essa mistura caseira é válida para limpar manchas da parte externa das panelas, geralmente de aço inox. A solução também serve para gordura difícil. Mónica Taher destaca: "Polvilhe sal ou até bicarbonato com um pouco de suco de limão no fundo da panela/frigideira e esfregue com esponja.". O método solta resíduos e elimina odores sem muito esforço.

Objetos básicos de cobre. O site Martha Stewart recomenda a técnica para panelas e utensílios simples de cobre. "Evite usar esse método em itens com acabamento delicado, em antiguidades de valor ou peças com elementos decorativos que a fricção possa danificar", alerta a especialista Alicia Sokolowski, presidente da AspenClean. Para aplicar: corte um limão, adicione sal e esfregue nas partes escurecidas. Enxágue e seque bem.

Cuidados essenciais