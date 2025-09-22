Topo

Entretenimento

Com vinho, Zé Felipe posta foto intimista com Ana Castela

Zé Felipe posta foto intimista de Ana Castela - Reprodução/Instagram
Zé Felipe posta foto intimista de Ana Castela Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

22/09/2025 23h03

Zé Felipe, 27, postou uma foto intimista de Ana Castela, 21, em suas redes sociais.

O que aconteceu

O artista publicou uma foto com a cantora sertaneja em um momento descontraído e adicionou um coração na legenda. A postagem foi feita hoje em um story no Instagram.

Relacionadas

Zé Felipe dança colado com Ana Castela e aparece cheirando seu cangote

Ana Castela e Zé Felipe posam juntos e empolgam fãs: 'Não acredito'

Zé Felipe e Ana Castela juntos? Veja os indícios que alimentam os rumores

No registro, a "boiadeira" foi vista tomando vinho e jogando o jogo Imagem e Ação. Atrás da famosa, havia cinco garrafas de vinho vazias.

Recentemente, rumores especularam um romance entre Ana Castela e Zé Felipe. O filho de Leonardo anunciou a separação de Virginia Fonseca em maio deste ano, enquanto a cantora terminou seu relacionamento com Gustavo Mioto. Apesar dos indícios, os dois não comentaram se estão namorando.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Com vinho, Zé Felipe posta foto intimista com Ana Castela

Terra, Fogo, Água e Ar: Martina vence 1º Lampião de A Fazenda 2025

A Fazenda: Poder da Chama Laranja poderá mexer no segundo roceiro

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 23/9 a 4/10

Rayane sobre Belo ser citado ao lado de Gracyanne: 'Não tenho o que fazer'

2 planos, 2 crimes: as cenas com Odete e Freitas que reviram 'Vale Tudo'

Schynaider fala sobre a morte da filha: 'Mistura de sentimentos e choque'

Natália do Vale sobre escolha de não ter filhos: 'Penso que é uma pena'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 23/9 a 4/10

Lembra do 'menino mais forte do mundo'? Veja como ele está hoje aos 21 anos

Paolla Oliveira posa de vestido colado e ganha elogios de seguidores