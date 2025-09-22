Com vinho, Zé Felipe posta foto intimista com Ana Castela

Colaboração para Splash, em São Paulo

Zé Felipe, 27, postou uma foto intimista de Ana Castela, 21, em suas redes sociais.

O que aconteceu

O artista publicou uma foto com a cantora sertaneja em um momento descontraído e adicionou um coração na legenda. A postagem foi feita hoje em um story no Instagram.

No registro, a "boiadeira" foi vista tomando vinho e jogando o jogo Imagem e Ação. Atrás da famosa, havia cinco garrafas de vinho vazias.

Recentemente, rumores especularam um romance entre Ana Castela e Zé Felipe. O filho de Leonardo anunciou a separação de Virginia Fonseca em maio deste ano, enquanto a cantora terminou seu relacionamento com Gustavo Mioto. Apesar dos indícios, os dois não comentaram se estão namorando.