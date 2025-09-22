Topo

Entretenimento

Whindersson Nunes e Nikolas Ferreira aparecem juntos após discussão pelas redes sociais

São Paulo

22/09/2025 11h31

Uma semana depois de se desentender com o influenciador e comediante Whindersson Nunes, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) surpreendeu seus seguidores ao publicar uma foto ao lado de Whindersson, que apresentou o seu show Isso Definitivamente não é um Culto em Belo Horizonte no último fim de semana.

Na legenda, Nikolas escreveu: "O cristão não ergue muros estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome: o evangelho é um mendigo mostrando a outro onde tem pão".

A foto foi postada pouco mais de uma semana depois de os dois terem protagonizado uma briga pública pelas redes sociais. Tudo começou com o parlamentar defendendo a demissão de pessoas que ele classificou como "extremistas de esquerda".

Na campanha, Nikolas passou a compartilhar posicionamentos de usuários críticos ao governo dos Estados Unidos e/ou que "comemoraram" a morte do influenciador trumpista Charlie Kirk, baleado e morto na quarta-feira, 10, enquanto participava de um debate em um evento no câmpus da Universidade de Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos.

Entre os denunciados pelo deputado estava Whindersson Nunes, que foi alvo de comentários de Nikolas sobre a sua saúde mental. O influenciador chamou a iniciativa do deputado de "patética". "Imagina a missão do deputado que você votou ser fazer o Felipe Neto não entrar nos EUA. Patético", escreveu.

Na sequência, Nikolas publicou fotos do cantor Vitão, que namorou a cantora Luísa Sonza após o fim do relacionamento dela com Whindersson e escreveu. "Você perdeu para isso, cara."

A troca de farpas se estendeu ao longo do fim de semana. O influenciador publicou uma foto antiga do deputado e ironizou: "Vamos um ménage eu, você e o Vitão?", disse. Em resposta, Nikolas debochou da saúde mental de Whindersson.

O influenciador respondeu e afirmou que o deputado "faz piada com a morte" do seu filho e diz que os posicionamentos dele são "uma pena para o País". Em resposta, Nikolas chamou Whindersson de "mentiroso" e "canalha" e disse que não falou nada sobre o filho dele.

"Você literalmente citou sua ex e a ex dele. Mas entendo, só assumindo um personagem vitimista pra tentar convencer as pessoas, já que até aqui, não convenceu ninguém", devolveu o parlamentar.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

'Pior da história': Bárbara Saryne se revolta com dinâmica de A Fazenda 17

A Fazenda: Yoná causa atrito com peões e desconfiança com infiltrados aumenta

Whindersson Nunes e Nikolas Ferreira aparecem juntos após discussão pelas redes sociais

Abuso sofrido por Kami: os detalhes das cenas marcantes de 'Dona de Mim'

Filha de Leandro usa IA para 'encontro' do pai com netos

Corpo de JP Mantovani é velado em São Paulo nesta segunda-feira, 22

Mudança intensa na vida de Dita marca capítulo de hoje de Êta Mundo Melhor!

Modelo e 'Rainha da Cavalgada': quem era jovem de 16 anos achada morta

Filha de Schynaider Moura esperou seis meses por coração e inspirou Faustão

Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

Mulher de Faustão homenageia enteada após casamento