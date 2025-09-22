Virginia Fonseca nega uso de 'bomba', mas não descarta: 'É Carnaval!'
Virginia Fonseca, 26, afirmou que, apesar da evolução corporal, nunca recorreu a anabolizantes.
O que aconteceu
Influenciadora, que tem exibido cada vez mais o shape em dia, negou uso de bombas. "Não estou tomando bomba, mas não descarto a possibilidade. É tudo carnaval", afirmou em entrevista a Leo Dias. A apresentadora também revelou ter receio de recorrer a anabolizantes. "Tenho muito medo de usar", destacou.
Virginia comentou sobre a mudança na voz, que engrossou nos últimos tempos. "Eu tinha um chip de testosterona. Minha voz com o período foi engrossando mesmo", explicou. A mãe de Maria Alice e Bernardo contou que o chip venceu e que ainda não sabe se colocará mais uma vez.
A influenciadora falou sobre sua rotina de treinos, destacando disciplina para os preparativos de Carnaval. "Tô treinando bastante. Não pulo treino, faço, pego peso mesmo".
A famosa comentou os ataques que vem sofrendo na internet.
Sempre fui essa mulher que sofro calada. Quando estou no meu quarto, eu choro, quando estou no banheiro, choro. Mas assim, eu tenho uma máscara na minha cara que as pessoas sempre irão me ver com essa máscara. Não irão me ver triste, fraca. A minha mãe não me criou assim.
Virginia
Apresentadora do SBT se prepara para desfilar na Marquês de Sapucaí no ano que vem. No sábado (20), ela foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio, onde trocou faixa com Paolla Oliveira.