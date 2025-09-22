Virginia explica ligação de madrugada para Neymar: 'Sem noção'

Após confirmar que fez uma ligação para Neymar no meio da madrugada, Virginia explicou o que motivou a decisão que teria causado polêmica com Bruna Biancardi.

O que aconteceu

Ela diz que queria confirmar sua presença no leilão do jogador. "A assessora dele me mandou mensagem e disse: Virginia, preciso saber da sua resposta, porque preciso colocar o seu nome [na lista] do leilão. Isso no dia que aconteceu", relembra em entrevista a Leo Dias.

No entanto, naquele dia, Virginia foi a uma festa. Ela diz que só viu a mensagem da assessoria de Neymar ao chegar em casa: "Peguei a mensagem dela falando: preciso da sua resposta, quando você tiver pode falar com o Ney. Eu voltei da festa, sem noção, e liguei para ele para falar".

Quem respondeu, no entanto, foi Bruna Biancardi. "A Bruna mandou uma mensagem pra mim e disse: 'pode ligar no meu'. Aí eu falei: 'Bruna, relaxa que não é nada de importante. É sobre o leilão'", relata a influenciadora. Segundo Leo Dias, Bruna teria questionado Virginia: "O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às duas da manhã?"

Ela afirma que pediu desculpas a Neymar. "Ali eu já percebi que tinha vacilado, mandei uma mensagem para o Ney depois pedindo desculpa por qualquer desconforto causado entre ele e a Bruna. Ele já disse: 'Não, relaxa. Já conversei com ela'. Tudo se resolveu".

Virginia conta que tem o costume de fazer ligações de trabalho na madrugada. "Eu sempre faço isso, e é um erro. Tem gente que realmente não gosta. Eu tenho ideia de madrugada, e se eu não resolvo eu esqueço", diz.