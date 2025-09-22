Topo

Virada de Consuêlo e novo golpe de Odete colocam fogo em 'Vale Tudo'

Belize Pombal e Débora Bloch são Consuêlo e Odete em "Vale Tudo" - Fábio Rocha/Victor Pollak/Globo
Belize Pombal e Débora Bloch são Consuêlo e Odete em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Victor Pollak/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

22/09/2025 13h33

Após atentado, Odete (Débora Bloch) elabora plano de vingança e ainda surpreende Consuêlo (Belize Pombal) com decisão. Veja o que vai acontecer.

O que vai acontecer

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Isso acontece no capítulo de hoje (22) após ela sofrer um atentado, cuja autoria ainda não foi revelada.

A empresária, contudo, acredita que tenha sido um plano de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Por isso, ela blefa e sela um acordo para cessar a rivalidade entre ambos.

Tudo faz parte da estratégia da executiva de eliminar o ex-genro. Ela descobre que Marco Aurélio está tomando um medicamento para uma dor crônica e manipula um remédio com altas doses, com intuito de envenenar o rival.

Também nessa segunda, Consuêlo (Belize Pombal) se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete. Essa será a segunda promoção que a esposa de Jarbas (Leandro Firmino) recebe na TCA, marcando uma virada na vida da personagem.

Outros acontecimentos movimentam a trama hoje: Afonso resolve retomar o tratamento. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Entretenimento

