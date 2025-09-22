'Vale Tudo' hoje (22): veja resumo do capítulo desta segunda-feira
Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (22) em "Vale Tudo" (Globo).
O que vai acontecer
Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?
