'Vale Tudo' hoje (22): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) em "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
22/09/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (22) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 329 votos
12,16%
Reprodução/Globo
20,97%
Reprodução/Globo
27,36%
Reprodução/Globo
39,51%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

