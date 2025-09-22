3 truques fáceis e baratos para deixar as bananas frescas por mais tempo

Você já comprou um cacho de bananas no ponto certo e, poucos dias depois, encontra as frutas escuras e moles? Esse amadurecimento acelerado é um desafio comum, principalmente em climas quentes, onde a temperatura favorece a ação de microrganismos e enzimas naturais. Mas um simples cuidado, fácil de aplicar em casa, pode fazer toda a diferença.

O que aconteceu

Banana tem nutrientes que facilitam a maturação Imagem: Getty Images

Nutrientes das bananas são responsáveis por fazê-las amadurecer rápido. Composta por potássio, vitaminas do complexo B e fibras, a fruta altamente consumida no Brasil é ajuda a conferir equilíbrio muscular e da saúde intestinal, além de repor energia. Porém, a mesma composição que as torna tão nutritivas também favorece a liberação de um gás natural que acelera a maturação: o etileno.

Controlar esse gás é a chave para manter as frutas firmes e saborosas por mais tempo. Em entrevista ao portal SELF, o especialista em segurança alimentar Martin Bucknavage, da Universidade Estadual da Pensilvânia, revelou que um truque caseiro e barato consegue segurar a liberação do etileno e ganhar até dois dias extras de frescor. E o melhor: o material para colocá-lo em prática já está na maioria das cozinhas.

Envolver o talo com papel-alumínio

Bucknavage explica que "a maior parte do etileno é liberada pelo talo", ponto de saída do gás. "Ao envolver o talo, você efetivamente prende o gás, impedindo que ele atinja o restante da fruta e evitando aquele processo acelerado de amadurecimento", detalha.

Para aplicar, basta cobrir a extremidade do cacho com papel-alumínio ou filme plástico, fixando com um elástico. "Isso vai lhe dar um pouco mais de tempo", garante o especialista. O ganho pode chegar a um ou dois dias.

Guardar em local fresco e seco - e gelar só quando estiver madura

Outro passo importante é a temperatura. "Você não vai querer colocar as bananas em um balcão onde a luz do sol bate diretamente nelas. Isso não vai ajudar", alerta Bucknavage. O ideal é um local em torno de 12 °C. Mas qualquer ambiente mais fresco que a média da casa já retarda o processo.

Quando a fruta atinge o ponto certo, a geladeira é aliada. "O frio vai desacelerar a maturação, preservando a fruta por mais um ou dois dias", afirma. Mesmo que a casca escureça, "isso não afeta a parte comestível".

Pendurar o cacho para evitar amassados e excesso de etileno

O especialista também recomenda pendurar as bananas em um gancho. "Suspensas no ar, as bananas não ficam sendo sacudidas e não criam aquelas manchas marrons", diz Bucknavage. A boa circulação de ar evita o acúmulo do gás que "vai causar deterioração muito rapidamente".

Frescor prolongado e menos desperdício. Para Bucknavage, combinar o truque do papel-alumínio com a prática de pendurar o cacho é a melhor maneira de maximizar o tempo de conservação. Assim, é possível manter a fruta firme e saborosa por mais tempo. Reduzir o desperdício. E afastar as indesejadas mosquinhas de fruta.