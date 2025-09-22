TikTok diz vetar anúncio eleitoral, mas liberou dezenas de posts pró-Marçal

Nas regras que regem sua plataforma, o TikTok proíbe a veiculação de anúncios políticos. Nas eleições de 2024, a rede social foi uma das plataformas a sinalizar que vetaria propaganda eleitoral e por isso não teve de cumprir regras estabelecidas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) —as outras foram Google, LinkedIn e Kwai.

O TikTok, no entanto, vendeu e exibiu dezenas de anúncios eleitorais durante a corrida eleitoral para prefeito do ano passado, aponta um relatório inédito a qual Radar Big Tech teve acesso. As propagandas identificadas foram contratadas fora do Brasil e endossavam a candidatura de Pablo Marçal (PRTB-SP) à prefeitura de São Paulo, mostra estudo do NetLab/UFRJ (Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Para Débora Salles, coordenadora geral do NetLab, há evidência de que o TikTok não faz valer as próprias normas internas, o que a rede social não nega, e violou as regras do TSE. Além de tudo isso, diz ela, a situação acende outro sinal vermelho.

Tem uma questão que os dados do TikTok mostram é que a gente tem anúncios comprados no exterior. E isso é um outro problema para a Justiça Eleitoral, porque estrangeiros não podem comprar anúncio durante campanha eleitoral do Brasil

Débora Salles, coordenadora geral do NetLab

O que rolou?

Em outras duas análises, o NetLab já havia mostrado como Google e LinkedIn exibiram anúncios com teor político-eleitoral durante as eleições mesmo que tivessem sinalizado ao TSE a proibição da prática. Para os estudos sobre o motor de busca e a rede social profissional, os pesquisadores da UFRJ vasculharam os repositórios de anúncios gerais de ambas as plataformas.

No caso do TikTok, essa ferramenta não existe no Brasil. Por isso, a investigação mirou as bibliotecas da União Europeia, Reino Unido e Suíça, regiões onde a rede social disponibiliza publicamente um estoque das propagandas veiculadas em sua plataforma. Como a corrida para a prefeitura paulistana é a maior do país, pesquisaram publicidade em favor de algum dos dez candidatos na disputa, e o resultado foi o seguinte:

Encontraram 137 anúncios eleitorais, todos relacionados a Pablo Marçal. Destes...

... 28 foram veiculados a partir do Brasil. O restante foi contratado a partir de outros 11 países. Ao todo, foram 82 anunciantes. Além disso...

... 24 anúncios divulgavam apoio explícito a Marçal e pediam voto para ele. Segundo informação da biblioteca do TikTok...

... Todas as peças publicitárias alcançaram até 2,2 milhões de usuários no exterior. Os pesquisadores do NetLab são cautelosos sobre o alcance, mas dizem que...

... É provável que o alvo da propaganda tenha sido o eleitorado brasileiro, já que os posts estavam escritos em português do Brasil e manejavam aspectos da cultura local. Ainda assim...

... Radar Big Tech apurou que, internamente, o TikTok questiona dois pontos: 1) anúncios veiculados fora do Brasil, ainda que sejam contrários à política da rede social, têm alcance limitado sobre brasileiros, o que reduziria o impacto nas eleições; 2) a coleta da UFRJ foi realizada entre 1º de maio e 7 de outubro de 2024, mas Pablo Marçal só se tornou candidato em julho, indicativo de que parte das peças foi veiculada quando ele não era candidato --no entanto, a propaganda eleitoral começou a ser permitida apenas em 8 de agosto; antes disso, publicidades com manifestação explícita de voto eram irregulares e sujeitas a multa para quem as contratassem e para as plataformas que as abrigassem. Fora isso...

... Radar Big Tech procurou Pablo Marçal, que ironizou o desempenho dos apoiadores. Ele está inelegível por oito anos após decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que o condenou por abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação e captação ilícita de recursos. À coluna, o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB disse o seguinte:

Eu lamento muito por esses dados. [Alcance de] 2,2 milhões de usuários é muito pouco. Isso a gente alcança em uma hora. Então quem fez os anúncios nunca foi nem aluno meu.

Pablo Marçal

Por que é importante?

Durante as eleições, o TikTok chegou a avisar no app que proibia anúncios políticos e a ressaltar que contas de políticos ou partidos políticos não podiam anunciar ou monetizar conteúdos.

Isso era parte de uma campanha conjunta com o TSE. Iniciada em agosto de 2024 para enfrentar a desinformação eleitoral, chegou a contar com uma Guia das Eleições, distribuído nas redes sociais. Poucos meses antes, em fevereiro de 2024, o tribunal havia editado resolução determinando que todas as plataformas de internet que vendessem anúncios políticos ou eleitorais deveriam manter biblioteca com informações como alcance, valor da publicidade e contratante.

Segundo a análise do NetLab, após dizer que não liberaria anúncios para as eleições de 2024, o TikTok não criou o tal repositório, mas vendeu publicidade eleitoral mesmo assim —e isso só foi constatado por meio de ferramentas que, disponibilizadas em outros países, a rede social se nega a liberar no Brasil.

Existe uma preocupação muito grande, porque não se sabe quem está efetivamente investindo e quem está sendo visto, levantando a questão: esse dinheiro está vindo da onde? Por que não pode ser declarado?

Débora Salles, coordenadora-geral do NetLab

A resolução do TSE, no entanto, não prevê punição a infratores. Fora isso, o artigo 24 da Lei das Eleições proíbe candidatos ou partidos de receberem publicidade pagas por entidades ou governo estrangeiros.

Em resposta a Radar Big Tech, o TRE-SP, responsável pelas eleições paulistas, informou que a Justiça Eleitoral age "somente quando provocada, cabendo aos legitimados no processo eleitoral (Ministério Público Eleitoral, partidos políticos, coligações, federações, candidatas e candidatos) a iniciativa de apresentar ações". Também afirmou que o tribunal "não se manifesta sobre casos concretos", pois pode vir a ter de apreciá-los em caso de eventual representação. Consultado pela reportagem, o TSE não respondeu até a publicação deste texto.

Não é bem assim, mas tá quase lá

Uma das maiores redes sociais do mundo, o TikTok vem desempenhando papel cada vez mais relevante nas eleições dos países onde opera. Devido ao sucesso da plataforma nos Estados Unidos, o ainda candidato Donald Trump, durante a campanha presidencial de 2024, prometia dia sim, dia também que revogaria o banimento à plataforma proposto pelo Congresso Nacional e assinado pelo então presidente Joe Biden —nem o democrata, algoz da rede social, deixou de pedir votos por meio do app.

Foi só chegar à Casa Branca que Trump trabalhou incessantemente para suspender o banimento e costurar uma saída para o impasse, o que está prestes a acontecer.

Outros países, porém, não possuem um relacionamento lá tão saudável com o TikTok —se é que os EUA têm algo assim com a rede social. Na Romênia, o primeiro turno das eleições presidenciais de 2024 foi anulado devido a acusações de favorecimento do TikTok a um dos candidatos. Ilustre desconhecido, o político de extrema-direita, notável por apoiar o russo Wladimir Putin, acabou na frente. Segundo documentos internos da inteligência romena, ele foi favorecido por forte interferência estrangeira.

O Brasil não é a Romênia, mas, para Débora Salles, do NetLab, enfrenta um problema eleitoral bem particular.

A falta de regulamentação permite que as plataformas escolham se querem ser transparentes ou não (...) Trata-se de um descumprimento sistemático da resolução eleitoral, um problema visto também em outras plataformas, como Google e LinkedIn, que disseram que não veiculariam anúncios políticos e efetivamente veicularam (...) O que está se observando é a formação de um mercado paralelo de publicidade eleitoral

Débora Salles, coordenadora geral do NetLab

