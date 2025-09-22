Topo

Schynaider Moura se despede da filha com poema: 'A morte não é nada'

22/09/2025

A modelo Schynaider Moura, 37, publicou um poema para se despedir da filha Anne Marie, que morreu na madrugada de hoje, aos 16 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Schynaider Moura lamentou a morte da filha Anne Marie
Imagem: Reprodução/Instagram

A assessoria de imprensa da modelo informou para Splash que o velório e o enterro estão marcados para amanhã, no cemitério Morumby, em São Paulo. "A família está passando por esse processo com muita união e dor", diz em nota.

Adolescente tinha cardiopatia e fez transplante

Anne havia recebido um transplante de coração em junho de 2022. A jovem foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, uma patologia em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente, conforme informou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo.

Ela ficou por seis meses na fila do transplante, e inspirou Faustão. Na época, Schynaider namorava João Silva, filho do apresentador, que também passou por um transplante de coração.

Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. escreveu Fausto Silva no Instagram, na época.

Anne era a filha mais velha do casamento de Schynaider Moura e Mário Bernardo Garnero. O ex-casal também tem as filhas Elle-Marie, 11, e Gioe-Marie, 9.

