Ex de Andrew é dispensada por obras de caridade após e-mail a Epstein vazar

Sarah Ferguson foi dispensada por instituições de caridade após vazamento de e-mail para Jeffrey Epstein - Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS
do UOL

De Splash, em São Paulo

22/09/2025 14h01

Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe Andrew, foi dispensada por várias instituições de caridade após o vazamento de um e-mail enviado a Jeffrey Epstein em 2011.

O que aconteceu

A duquesa de York perdeu o papel de patrona em várias instituições beneficentes que apoiava. Até agora, ela foi dispensada pelo hospital infantil Julia's House e pelas instituições Teenage Cancer Trust, Prevent Breast Cancer e The Children's Literacy Charity. As informações são da revista People e da colunista Rebecca English, do Daily Mail.

A instituição Julia's House disse que seria "inapropriado" manter um laço com Sarah Ferguson após o vazamento da mensagem. "Nós informamos a duquesa de York dessa decisão e agradecemos pelo apoio dela no passado", diz uma nota enviada à revista People.

No e-mail de 2011, Sarah Ferguson diz a Epstein que ele sempre foi um "amigo supremo, generoso e firme" de sua família. Ela teria enviado a mensagem após o bilionário ameaçar processá-la. Pouco antes, a duquesa havia lamentado sua associação com Epstein, então condenado por abuso sexual de menores.

Na mensagem, ela também diz a Epstein que "de jeito nenhum, usou a palavra P [pedófilo] para se referir a ele". "Eu sei que você está terrivelmente decepcionado comigo. E eu humildemente peço desculpas a você e ao seu coração por isso", diz o e-mail vazado pelo jornal The Sun.

Ela diz que apenas teria criticado Epstein publicamente por ter sido aconselhada a se afastar dele. "Peço desculpas por não te procurar. Eu estava aterrorizada, paralisada. Fui aconselhada a não me associar mais a você, não falar com você e nem mandar e-mails. Se eu o fizesse, causaria mais problemas para você, para o duque [Andrew] e para mim."

Eu estava perdida e destruída. Entenda que eu não quis magoar Andrew mais uma vez. Eu estava com muito medo. Eu sinto muito. Sarah Ferguson em e-mail a Jeffrey Epstein

Em nota, a equipe de Sarah disse que a duquesa já falou que "lamenta ter se associado a Epstein há muitos anos". "Como muitas pessoas, ela foi envolvida em suas mentiras. Assim que descobriu a extensão das alegações contra ele, Sarah cortou laços e o criticou publicamente a ponto de ele ameaçar processá-la por difamação ao associá-lo a pedofilia."

Ela não retira nada do que disse à época. O e-mail foi enviado após a duquesa receber um conselho para tentar dissuadir Epstein de seguir com as ameaças.

