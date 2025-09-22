Topo

Entretenimento

Samuel Rosa mostra a primeira foto da caçula recém-nascida

São Paulo

22/09/2025 12h13

O cantor Samuel Rosa, ex-vocalista do Skank, anunciou neste domingo, 21, o nascimento de sua filha caçula, Dora, em publicação no Instagram. A menina é fruto de seu relacionamento com Laura Sarkovas.

"Hoje nasceu Dora, pela quarta vez na minha vida, vivenciei das coisas mais belas da vida. Seja bem-vinda, minha querida filha", escreveu o músico na legenda da foto em que mostra a bebê. Ele também destacou a expectativa dos irmãos e o afeto da família: "Logo logo você saberá que é só de amor que a gente precisa. Te amo."

Pai aos 50 anos

Em entrevista concedida no fim de 2024 ao Programa do Bial, Rosa comentou sobre a experiência de ser pai novamente após os 50 anos. "Fui convocado pelos deuses do destino a continuar sendo pai, porque não deixamos de ser pais", afirmou na ocasião.

O cantor contou ainda que, embora não planejasse ter filhos nessa fase da vida, considerou a experiência como um presente: "Se estou sendo pai de novo é porque eu mereço."

Além de Dora, Samuel Rosa e Laura são pais de Ava, de 1 ano. O músico também tem dois filhos adultos, Juliano, 25, e Ana, 21, de seu relacionamento anterior com Ângela Castanheira.

