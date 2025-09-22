Topo

Entretenimento

Samuel Rosa anuncia nascimento da 4ª filha: 'Seja bem-vinda'

Samuel Rosa, da banda Skank, tem 59 anos - Eduardo Anizelli/Folhapress
Samuel Rosa, da banda Skank, tem 59 anos Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress
do UOL

De Splash, em São Paulo

22/09/2025 08h13

Samuel Rosa, 59, anunciou o nascimento de Dora, sua 4ª filha.

O que aconteceu

Ele fez um post no Instagram dedicado à filha. "Pela quarta vez, vivenciei das coisas mais belas da vida", escreveu o músico.

Relacionadas

Corpo de JP Mantovani será velado e enterrado hoje

Justiça pode penhorar bens de Dudu Camargo por dívidas com carros de luxo

Sabrina Sato 'dosa energia' para desfilar em duas escolas: 'Dou conta'

Samuel ressaltou que Dora nasceu no dia dos protestos contra a PEC da Blindagem. "Você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país. Por pouco não dá tempo pra gente participar dessa festa de lucidez e cidadania", disse no post.

Que a vida te traga muitas e muitas coisas belas, assim como trouxe você pra mim, pra sua mãe linda e pros seus irmãos, que ainda não te conhecem mas já te amam. E logo, logo você saberá que é só de amor que gente precisa. Te amo. Samuel Rosa

Amigos comemoraram a notícia. "Parabéns, querido", escreveu Anitta nos comentários. Paulo Miklos também comentou: "Ah seus lindos!! Parabéns pra os pais e bem vinda Dora!!! Todo amor desse mundo".

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Humorista Ceará relata que foi vítima de 'boa noite, Cinderela'

Dieckmmann reúne elenco de 'Vale Tudo' e mais famosos em festa de 47 anos

'Êta Mundo Melhor!' hoje (22): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Samuel Rosa anuncia nascimento da 4ª filha: 'Seja bem-vinda'

Produção cria espaço neutro para narrar história universal

Musical ao quadrado

Filho de Gugu oficializa volta ao Brasil para 'continuar legado' do apresentador

Corpo de JP Mantovani será velado e enterrado hoje

Maior animação da história e DiCaprio em ação: As estreias da semana

Sabrina Sato 'dosa energia' para desfilar em duas escolas: 'Dou conta'

Justiça pode penhorar bens de Dudu Camargo por dívidas com carros de luxo