Sabrina Sato 'dosa energia' para desfilar em duas escolas: 'Dou conta'

Sabrina Sato segue como rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel e da Gaviões da Fiel Imagem: Reprodução/Instagram @sabrinasato
do UOL

De Splash, em São Paulo

22/09/2025 05h30

A maratona de Carnaval de Sabrina Sato já começou, e a apresentadora já confirmou que seguirá no posto de rainha de bateria em duas escolas: a Gaviões da Fiel, em São Paulo, e a Unidos de Vila Isabel, no Rio.

Em coletiva no The Town, Sabrina disse que os mais de 20 anos de experiência na avenida ajudam a dar conta do recado.

A gente dá conta há 15 anos, não vai continuar? Com a experiência, vai ficando mais fácil. Quando eu era mais nova, não sabia dosar energia. Eu gastava toda a energia a hora que chegava. Ficava tão feliz, tão ansiosa, que minha energia ia embora. Agora, eu sei dosar essa energia. Lido melhor com as emoções e, para mim, é muito mais fácil.

A apresentadora também tem acompanhado o marido, Nicolas Prattes, em treinos de corrida. "Eu não corria, mas comecei a correr. É bom pra ter mais gás no Carnaval. Então, comecei a fazer uns 'treininhos' já", disse.

Nicolas, por sua vez, garante que vai acompanhar os desfiles da amada no próximo ano. "O Carnaval é literalmente a maratona dela. Ela fica com esse sorrisão quando vai chegando perto. Você quer estar ali na primeira fileira para aplaudir."

Durante o papo, Sabrina disse que seu pai, que passou recentemente por uma cirurgia de emergência, está se recuperando bem. "O meu pai está melhor. Está melhorando a cada dia, se tratando, se cuidando", comemorou.

