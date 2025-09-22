Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 23/9 a 4/10

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Segunda, 22 de setembro

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.

Terça, 23 de setembro

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. Dona Lu avisa a Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita. Luiz se apresenta a Cecília como pai de Sarita. Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete.

Quarta, 24 de setembro

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

Quinta, 25 de setembro

Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia. Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

Sexta, 26 de setembro

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

Sábado, 27 de setembro

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.

Segunda, 29 de setembro

Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha. Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.

Terça, 30 de setembro

Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara com Jarbas. Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento. Heleninha pede para Celina reunir toda a família em sua casa. Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.

Quarta, 1º de outubro

Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo, e o perigo que corre com Odete. César fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Maria de Fátima pede abrigo a Raquel.

Quinta, 2 de outubro

Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.

Sexta, 3 de outubro

Heleninha escreve uma carta à mão e coloca embaixo da porta da galeria. Fátima posta um vídeo em seu perfil, avisando a seus seguidores que deixou um recado dentro de um envelope, para ser lido caso ela não apareça mais nas redes sociais. Estéban fica ao lado de Celina. Heleninha avisa a Celina que está bebendo. Maria de Fátima chantageia Odete. Renato sai à procura de Heleninha. Raquel permite que Maria de Fátima fique em sua casa. Odete marca um encontro com Maria de Fátima, e Ivan e Raquel se preocupam.

Sábado, 4 de outubro

Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso. Raquel e Poliana decidem ir atrás de Maria de Fátima. Maria de Fátima vê que Celso pegou Raquel e Poliana como reféns. Ivan consegue golpear Celso, que cai desfalecido. Celina encontra a carta de Heleninha na galeria e deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. André sente ciúmes de Aldeíde.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.