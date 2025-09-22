Rayane sobre Belo ser citado ao lado de Gracyanne: 'Não tenho o que fazer'

Durante a tarde de hoje na sede de A Fazenda 2025 (Record), Rayane Figliuzzi comentou sua relação com Belo.

O que aconteceu

A empresária comentou o fato do namorado ser sempre citado em matérias ao lado de Gracyanne. "As coisas que a mídia coloca ele... Sempre vai ter o nome dela e o dele."

Quando tem algum programa que os dois estão juntos [sempre tem comentários]... Só que eu não tenho o que fazer, porque a mídia é isso. Viveram 16 anos juntos.

Rayane Figliuzzi

A peoa comentou ainda que acreditou que Belo e Gracyanne retomariam o casamento. "Todo mundo achava (que iam voltar), até eu, mas eu vi que ele estava desesperançoso, virando a página."

Ela finalizou. "Eu comecei a ajudar ele a trabalhar mais, focar nas coisas dele. Ele era muito focado nas coisas dos outros."