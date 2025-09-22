Qual a fase da Lua hoje (22)? Veja calendário lunar de setembro 2025

A fase atual da Lua hoje, segunda-feira (22), é nova, o que significa que o satélite não pode ser visto da Terra porque está totalmente alinhado com o Sol.

Nessa posição, a face iluminada fica voltada para o astro-rei e a face escura, para nós, o que dá a impressão de que a Lua desapareceu do céu noturno. Essa etapa marca o início de um novo ciclo lunar e antecede a fase crescente, quando o disco começa a ganhar iluminação novamente.

Calendário lunar de setembro de 2025

A Lua passa por diferentes fases em um ciclo de cerca de 29,5 dias, conhecido como mês sinódico. As principais fases lunares ocorrem nas seguintes datas em setembro:

Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08 Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32 Lua nova - 21 de setembro, às 16h54 Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53

Cada fase tem características próprias: na cheia o disco está totalmente iluminado pelo Sol; a minguante marca a diminuição da luz refletida, encerrando o ciclo; a nova ocorre quando a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu; já a crescente representa o aumento gradual da iluminação. Essas transições resultam da relação dinâmica entre os três corpos celestes.

Características da lua nova

Essa fase também exerce influência significativa sobre os oceanos, já que a força gravitacional da Lua continua atuando sobre a Terra mesmo quando não é visível no céu. Durante a Lua nova, em especial, ocorrem as chamadas marés vivas, caracterizadas por maior amplitude — um fenômeno que se repete também na Lua cheia. Nessas ocasiões, a atração combinada do Sol e da Lua potencializa o movimento das águas, resultando em marés mais intensas.

Além dos oceanos, a Lua nova também impacta a vida animal. Como não há luminosidade noturna vinda do satélite, muitas espécies ajustam seus comportamentos. Animais marinhos, como corais e moluscos, sincronizam ciclos reprodutivos com essa fase, enquanto tartarugas marinhas costumam aproveitar a escuridão para desovar sem tanta exposição a predadores.

Curiosidades científicas sobre a Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e tem aproximadamente um quarto do diâmetro terrestre. Ela está, em média, a 384.400 km de distância da Terra, embora essa distância varie ao longo do mês devido à sua órbita elíptica. Nos pontos mais próximos (perigeu), ela pode estar a cerca de 363 mil km, e nos mais distantes (apogeu), até 405 mil km.

A forma como vemos a Lua também muda conforme o hemisfério onde se está. No hemisfério Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada para a esquerda, enquanto no hemisfério Norte aparece à direita. Essa diferença é causada pela perspectiva de observação em relação à posição do observador no planeta.

A Lua também tem um movimento conhecido como rotação síncrona, o que significa que ela gira em torno de si mesma na mesma velocidade com que orbita a Terra -- por isso, vemos sempre a mesma face lunar. Já o lado oposto, erroneamente chamado de "lado oculto", também recebe luz solar, mas nunca é visível da Terra sem o uso de sondas ou espaçonaves.

Embora sua gravidade influencie fortemente os oceanos, a massa dos seres humanos é pequena demais para sofrer qualquer alteração fisiológica perceptível por conta da Lua. Dessa forma, não há evidências científicas de que as fases lunares causem efeitos diretos sobre a saúde humana, humor ou ciclos biológicos.

* Com informações de reportagem publicada em 28/07/2025.