Jimmy Kimmel retoma programa após suspensão por falas sobre Charlie Kirk

Jimmy Kimmel, 57, voltará ao ar com seu programa após receber uma suspensão na semana passada.

O que aconteceu

O "Jimmy Kimmel Live!" retornará às telas da ABC nesta terça-feira. A informação foi confirmada ao TMZ hoje.

Segundo a Walt Disney Company, o talk-show foi suspenso para amenizar as tensões. "Na quarta-feira passada, tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais a situação tensa em um momento delicado para o nosso país", disse em um comunicado enviado ao jornal.

O programa foi suspenso após o apresentador tecer comentários sobre o acusado de matar Charlie Kirk. "É uma decisão que tomamos porque sentimos que alguns dos comentários foram inoportunos e, portanto, insensíveis. Passamos os últimos dias conversando com Jimmy e, após essas conversas, tomamos a decisão de retornar o programa na terça-feira", concluiu.

Jimmy Kimmel não se pronunciou sobre o ocorrido. No entanto, alguns humoristas o apoiaram e criticaram a decisão de tirar o programa do ar.