Terra, Fogo, Água e Ar: Martina vence 1º Lampião de A Fazenda 2025

Colaboração para Splash, em São Paulo

Martina venceu a 1ª Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record) e ganhou os poderes do lampião. Realizada ontem, a prova foi exibida na edição de hoje.

Como foi a prova

Cinco peões foram sorteados e disputaram a prova. Kathy, Mesquita, Dudu Camargo, Gabily e Martina escolheram baús com bolinhas azuis e ganharam a chance de participar da disputa.

Na prova, cada peão competia por vez, resolvendo desafios ligados aos quatro elementos: água, terra, fogo e ar. Ganhava a prova quem completasse os quatro desafios em menos tempo.

Fogo: Criar fogo com uma pederneira

Terra: Desaparafusar uma caixa e transferir areia.

Ar: levar quatro bolinhas, flutuando, do ponto A até o ponto B

Água: Jogar bexigas de água numa parede de pregos e encher um tanque

Por 53 segundos, Martina foi a mais rápida e venceu a prova. Com isso, terá os poderes do Lampião na primeira roça.

Os quatro perdedores foram direto para a Baia.