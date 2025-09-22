Participantes de ‘Casamento às Cegas’, Vanessa e Léo anunciam gravidez

Os advogados Vanessa Kurashiki, 33, e Leonardo Plácido, 34, participantes da 4ª temporada da versão brasileira de "Casamento às Cegas", da Netflix, anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

O que aconteceu

Para dar a notícia, o casal escolheu um vídeo que relembra o casamento no reality. O anúncio ganhou ainda mais significado em uma publicação conjunta nas redes sociais.

Depois de tantos sonhos, orações, lágrimas e esperas, hoje compartilhamos o maior presente que Ele poderia nos dar. Nosso coração transborda de gratidão.

Vanessa e Léo revelaram que a gravidez era considerada altamente improvável. Segundo o casal havia apenas 1% de chance de acontecer naturalmente.

Mas para Deus 1% é, e sempre será suficiente. Obrigada, Senhor, por nos confiar essa missão tão linda. O milagre da vida hoje faz morada em meu ventre.

Para tornar o anúncio ainda mais especial, o casal voltou ao local da cerimônia para compartilhar a notícia com familiares e amigos. Em novembro de 2024, eles também celebraram uma nova festa de casamento, reforçando o amor e a união após o programa.

O casal se destacou como um dos favoritos da 4ª temporada. Nos comentários da publicação, Camila Queiroz e Klebber Toledo, que também esperam o primeiro filho, enviaram mensagens carinhosas. Outros participantes do reality celebraram a novidade, reforçando o carinho do público e do elenco pelo casal.