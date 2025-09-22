Topo

Paolla Oliveira posa de vestido colado e ganha elogios de seguidores

Paolla Oliveira publicou um registro de fotos na praia - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira publicou um registro de fotos na praia Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

22/09/2025 19h18

Paolla Oliveira, 43, publicou uma nova galeria de fotos em suas redes sociais.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz posa na praia, usando um vestido verde colado ao corpo. "Energia para recomeçar a semana", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram.

Os seguidores de Paolla se desfizeram em elogios à musa. "Maravilhosa", definiu uma, nos comentários do post. "Máximo respeito", declarou outra. "Quando é que a Academia Brasileira de Letras vai formalizar 'Paolla' como adjetivo?", brincou uma terceira.

A estrela atualmente é um dos destaques da novela "Vale Tudo" (Globo). Sua personagem, Heleninha Roitman, sofre de alcoolismo e tem relações conflitivas com a mãe, Odete (Débora Bloch), e o ex-marido, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

