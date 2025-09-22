O que o elenco de 'Vale Tudo' pensa sobre o fim da novela? Veja

A primeira versão de Vale Tudo, de 1988, deixou um legado de cenas icônicas que, definitivamente, entraram para a história da teledramaturgia brasileira. O assassinato de Odete Roitman, originalmente interpretada por Beatriz Segall, e a banana que Marco Aurélio (Reginaldo Faria) dá quando foge do Brasil, no capítulo final da trama, são alguns dos exemplos.

Mas será que estas cenas se repetirão no remake de Vale Tudo escrito por Manuela Dias? Alguns dos atores que integram o elenco da novela deram seus palpites em uma matéria publicada pelo jornal O Globo.

O que Débora Bloch espera para Odete Roitman?

Odete Roitman, uma das vilãs mais emblemáticas da TV brasileira, caiu no gosto popular. Há quem a veja como modelo de inspiração, já que representa uma mulher poderosa, dona de si, que transa e comanda um império. Mas, Débora Bloch, que interpreta Odete na novela, não enxerga a personagem assim.

"Odete representa um pensamento que abomino. É a representação de uma herança colonial, escravagista, de uma elite que não se compromete com o País, que o despreza. É preconceituosa, classista, racista, acredita na meritocracia", disse a atriz.

A atriz explica que os vilões sempre exerceram fascínio no público, que gosta de assistir à maldade, à crueldade na ficção. "Jung (psiquiatra e psicoterapeuta suíço) já falou que eles ativam os arquétipos do inconsciente coletivo, e aí mexem no indivíduo, no nosso lado mais sombrio", explica

A intérprete de Odete Roitman lembra ainda que, na ficção, é possível se identificar, sem a condenação social e moral. "Vilões provocam essa catarse com esse lado que não podemos exercer na vida. Odete, Carminha, Nazaré...", completou Bloch.

No remake, Odete deverá ter o mesmo destino da primeira versão da novela. O seu assassinato deve acontecer no capítulo que vai ao ar no dia 6 de outubro.

O que Taís Araujo espera de Raquel

Quando Raquel sofreu um duro golpe de Odete e precisou voltar a vender sanduíche na praia, Taís Araújo verbalizou descontentamento com os rumos que sua personagem vinha tomando na trama. A intérprete espera que a narrativa criada para Raquel seja de vitória.

"É lindo construir outra narrativa hoje. Quem construiu essa narrativa deturpada da população preta, LGBTQIAPN+ e outras à margem do centro e do poder foi o jornalismo, telejornalismo, a publicidade e a teledramaturgia. Sobretudo, essa última, que é quem conta a história de um país, é a identidade brasileira", disse a atriz.

Taís lembrou que, durante muito tempo, a população foi vista apenas como a mazela do País, desde que foi trazida sequestrada, escravizada. "É nossa responsabilidade reconstruir a narrativa. E isso está rolando", pontua.

O que Alexandre Nero espera para Marco Aurélio?

Na versão original, Marco Aurélio se safa de todos os crimes que cometeu ao longo da trama. A cena final da novela é ele embarcado em um jatinho, ao lado de Leila (Cassia Kis) ao som da música-tema da novela, na voz de Gal Costa. A novela acaba com Marco Aurélio dando uma banana, gesto que se faz dobrando um braço com o punho cerrado da outra mão batendo no braço dobrado.

O ator Alexandre Nero, intérprete do personagem no remake, espera que a autora inclua no roteiro a icônica cena da banana. "Espero que ele faça a banana, sim. É outra novela, né? A Manuela Dias está com novidades, o que talvez seja um dos motivos do sucesso. As pessoas querem ver o que vai acontecer", disse Nero ao diário carioca.

O ator se questiona até se Odete vai mesmo morrer nesta nova versão. "Será que Odete vai morrer mesmo? Até isso eu já estou duvidando. Então, esse negócio da banana fica até pequeno. Mas o gesto é extremamente atual. O tanto de gente pilantra, bando de canalha dando banana para o Brasil o tempo inteiro."

"A gente fica divagando: será que Leila é quem vai dar a banana e passar a perna no Marco Aurélio? Será que ele vai escorregar na casa de banana?", questiona Nero.

O que Paolla Oliveira espera para Heleninha Roitman?

Nos capítulos recentes do remake, Heleninha Roitman se reaproximou com Renato (João Vicente de Castro), seu namorado no passado. Paolla Oliveira, que dá vida à filha da vilã Odete Roitman, disse ao O Globo que achou estranho quando leu no roteiro que a sua personagem se relacionaria com Renato, mas que torce pelo casal.

"Foi inusitado. A gente fez eita, e agora?. Na versão original, tinha um novo par [personagem se chamava William, aparentemente suprimido na nova versão], que era do AA. Gosto de que, já que se pensa numa vida nova, que se tenha um par novo, um caminho a ser descoberto juntos", disse.

Paolla disse que a sua avó previu o relacionamento entre os personagens. "Minha avó foi uma visionária. A primeira cena que fiz foi com o Renato, e ele botou a mãozinha assim em cima da dela, e minha avó disse: A única pessoa que gosta da Heleninha, minha filha, é o Renato", revelou a atriz.

Paolla disse ainda que espera que o elenco forme um "bolão" para apostar em quem matou Odete Roitman. "Estou querendo puxar. Eu falo todo dia: Gente, vamos criar esse bolão. Como é que vai ser. A gente junta dinheiro. A gente faz uma doação. Mas a gente tem que ter esse bolão!. Porque só se fala disso, né. Total. E a mulher nem morreu ainda", contou.