Natália do Vale, que interpretou Beatriz em "A Dona do Pedaço", fala sobre escolha de não ter filhos e amadurecimento - Isabella Pinheiro/Gshow
22/09/2025 20h09

Natália do Vale, 72, comentou sobre a escolha de não ter filhos, o processo de envelhecimento e o romance do terceiro casamento.

Atriz admitiu não ter sido pressionada a ser mãe e relembrou o desejo do pai de que tivesse uma criança. "Acredito que se tivesse um desejo de ter filho, seria por conta do desejo que ele tinha, e não pude fazer isso por ele. Se tivesse que me arrepender, seria pelo meu pai, a quem não pude dar um neto", revelou em entrevista à Marie Claire.

Hoje, penso muito nisso: que pena que não tenho um filho. Talvez o espetáculo tenha me levado um pouco para esse lugar de querer ter um filho, já que falamos o tempo inteiro deles na peça [A Sabedoria dos Pais].Refletiu a artista

Estrela de "A Próxima Vítima" falou como lida com o envelhecimento. "Não me entristece envelhecer, me olhar e me ver com uma ruga ou um cabelo branco. Não vou dizer que é uma maravilha, porque não é. Para mim, é uma m*rda, mas não é um peso. Tem que aprender a lidar e se preparar para isso e acho que estou bem preparada. Rejeito muitos trabalhos, porque sou ainda menos vaidosa do que antes. Quero fazer coisas que me deixem feliz", reforçou.

Natália do Vale celebrou sua vida amorosa. "Tive dois casamentos e estou no meu terceiro. Foram casamentos que deram certo por cinco ou seis anos. Foram pessoas maravilhosas na minha vida. Hoje, vivo a experiência do amor na maturidade e fico muito feliz de estar vivendo isso e levando esse sentimento para a peça. Tenho um amor pleno, verdadeiro e, ao mesmo tempo, romântico. Isso mostra que você pode ser feliz, ter amor, amar e fazer tudo em qualquer idade."

Natália do Vale sobre escolha de não ter filhos: 'Penso que é uma pena'

