Topo

Entretenimento

Mudança intensa na vida de Dita marca capítulo de hoje de Êta Mundo Melhor!

Dita (Jeniffer Nascimento) e Cunegundes (Elizabeth Savala) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) e Cunegundes (Elizabeth Savala) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

22/09/2025 10h23

O capítulo de hoje (22) de "Êta Mundo Melhor!" (Globo) pega fogo com uma mudança intensa na vida de Dita (Jeniffer Nascimento).

O que vai acontecer

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente. A afirmativa retrógrada deixa a personagem decepcionada, mas não a ponto dela desistir de seu amor por Candinho.

Decidida, Dita revela a Manoela que se mudará para a casa de Candinho com Joaquim. No capítulo de amanhã (23), Dita e Joaquim deixam a pensão de Margarida, e Quincas anuncia que voltará para o sítio.

Em seguida, Dita sofre mais uma vez com o preconceito por não ser uma mulher casada. Dirce hesita em receber Joaquim em sua escola, por se tratar do filho de uma mulher desquitada.

Também nesta segunda, Carmem percebe que pode chantagear Estela. Sônia pede demissão do dancing. Mirtes conta a Tamires que ajudará Ernesto a encontrar Paixão. Quincas pede que Sônia se mude com ele para o sítio.

Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas, e Quinzinho alerta sobre Adrúbal. Maria Divina cobra sua esmeralda de Medeia. Carmem procura Zulma e reconhece Samir.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 331 votos
12,08%
Reprodução/Globo
20,85%
Reprodução/Globo
27,79%
Reprodução/Globo
39,27%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Whindersson Nunes e Nikolas Ferreira aparecem juntos após discussão pelas redes sociais

Abuso sofrido por Kami: os detalhes das cenas marcantes de 'Dona de Mim'

Filha de Leandro usa IA para 'encontro' do pai com netos

Corpo de JP Mantovani é velado em São Paulo nesta segunda-feira, 22

Mudança intensa na vida de Dita marca capítulo de hoje de Êta Mundo Melhor!

Modelo e 'Rainha da Cavalgada': quem era jovem de 16 anos achada morta

Filha de Schynaider Moura esperou seis meses por coração e inspirou Faustão

Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

Mulher de Faustão homenageia enteada após casamento

'Vale Tudo' hoje (22): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

JP Montovani: o que se sabe e o que falta responder sobre a morte do modelo