Quem era a apresentadora mexicana que morreu em um acidente aéreo

A apresentadora mexicana Débora Estrella morreu após um acidente aéreo Imagem: Reprodução/Instagram @deboraestrella
De Splash, em São Paulo

22/09/2025 12h46

Débora Estrella, apresentadora de televisão mexicana, morreu aos 43 anos, em um acidente aéreo.

O que aconteceu

Um Cessna monomotor que levava a jornalista despencou na cidade de García, no México. Uma "câmera de segurança" e "relatos de testemunhas oculares" apontaram que "a aeronave decolou, circulou de volta à pista, e caiu próximo ao Rio Pesquería". Débora e o piloto, Bryan Ballesteros, morreram no acidente. As informações são da Univision.

Débora e o piloto teriam morrido após serem "Imprensados" com o impacto da aeronave. A informação foi divulgada por Manuel Guerra, prefeito da cidade de García.

Pouco antes de morrer, Débora compartilhou uma foto do avião. "Adivinhem!", teria escrito a apresentadora na foto, segundo a imprensa mexicana.

Quem era Débora

Débora era advogada, mas passou a trabalhar como apresentadora em 2018. Ela trabalhou em programas de rádio antes de começar a apresentar programas na TV.

Recentemente, aparecia em rede nacional no canal Milenio TV. Ela também apresentava noticiários locais na capital, Cidade do México, e em Monterrey.

Além de apresentadora, Débora também era amazona. Nas redes sociais, ela compartilhava os "looks" que usava na TV, viagens e sua rotina com cavalos.

