Modelo e 'Rainha da Cavalgada': quem era jovem de 16 anos achada morta

Gabrielly Moreira foi achada morta aos 16 anos - Reprodução
Gabrielly Moreira foi achada morta aos 16 anos Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

22/09/2025 10h12

A modelo Gabrielly Moreira, 16, foi encontrada morta, na sexta-feira (19), em uma casa em construção, no município de Pedra Branca, interior do Ceará. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como "morte a ser esclarecida".

Quem era Gabrielly

Jovem dava os primeiros passos na carreira de modelo. Ela chegou a desfilar em eventos realizados em Fortaleza Quixadá, cidade que fica no sertão cearense.

Adolescente conquistou o título de Rainha da Cavalgada, na Cavalgada dos Vaqueiros —festa tradicional do município de Pedra Branca—, na última edição do concurso. Ela também era dona do título de Rainha do Milho 2025.

Gabrielly fazia um curso de cortes de cabelos masculinos. A jovem mostrava a evolução do aprendizado em publicações nas redes sociais.

Ela cursava o ensino médio na Escola Elza Gomes Martins. A instituição lamentou a morte por meio de comunicado publicado no Instagram.

Gabrielly fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação que marcaram sua convivência entre colegas, professores e toda a comunidade escolar. Escola Elza Gomes

Perfil nas redes sociais acumulava quase 10 mil seguidores. Ela gostava de compartilhar registros de desfiles, eventos e detalhes da rotina.

