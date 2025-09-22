Maior animação da história e DiCaprio em ação: As estreias da semana

As estreias da semana trazem novas temporadas aguardadas, uma animação recordista de bilheteria, thriller político com Leonardo DiCaprio, drama nacional e produções estreladas por Jessica Chastain e Cate Blanchett.

24/09

"Slow Horses: 5ª temporada" (Apple TV)

A série de espionagem com drama e humor segue uma equipe disfuncional de agentes da inteligência britânica que trabalha no MI5, em um departamento com péssima reputação por conta de inúmeros erros que custaram carreiras. Liderados por Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman, eles mergulham no mundo da espionagem para defender a Inglaterra de forças sinistras.

25/09

"Ne Zha 2: O Renascer da Alma" (Cinema)

A animação chinesa é a quinta maior bilheteria de todos os tempos e o primeiro lugar entre as animações. Superando a bilheteria de "Divertidamente 2", o longa arrecadou mais de US$ 2 bilhões. Na sequência, Ne Zha, um jovem demônio, procura um elixir para salvar um amigo, Ao Bing. Ele precisa recuperar seu corpo após ter sido destruído por um raio. Ne Zha deve cumprir essa missão em sete dias, intervalo em que eles vão compartilhar o mesmo corpo.

"Uma Batalha Após a Outra" (Cinema)

Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) enfrenta a missão mais importante da sua vida: salvar sua filha do seu pior inimigo, que voltou após 16 anos para sequestrar a garota.

"Alice In Borderland: 3ª temporada" (Netflix)

Na terceira temporada, os protagonistas Arisu e Usagi estão casados em paz, mas as memórias da Terra da Fronteira ainda os assombram em sonhos e visões. Usagi desaparece repentinamente, guiada por Ryuji (Kento Kaku), um homem que estuda a vida após a morte e retorna à Terra da Fronteira. Arisu recebe a visita de Banda, morador da Terra da Fronteira, que vai ajudá-lo a encontrar Usagi.

26/09

"O Silêncio das Ostras" (Cinema)

"O Silêncio das Ostras" narra a história de Kaylane, a caçula de uma família de operários em Brumadinho, que cresce em meio às perdas e dificuldades causadas pela mineração. Enquanto sua mãe, Cleude, vê os filhos presos ao mesmo destino precário, Kaylane busca preservar seus sonhos e sua sensibilidade diante dos impactos da mineradora e da vida marcada pela sobrevivência.

"A Especialista" (Apple TV)

A minissérie acompanha a investigadora conhecida como A Especialista, vivida por Jessica Chastain. Ela se infiltra em grupos de ódio na internet para deter criminosos extremistas.

"Código Preto" (Prime Video)

Kathryn (Cate Blanchett) e George (Michael Fassbender) são um casal de espiões que, dentro de casa, se mantém discretos e respeitosos. Contudo, informações vazadas levantam desconfiança entre os dois, e George tem a missão de descobrir se sua esposa é realmente confiável.