Mãe de Virginia e mãe de Vini Jr. aparecem juntas: 'Uma nova amizade'

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, e Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., posaram juntas na noite de ontem.

O que aconteceu

A mãe da influenciadora postou uma seflie com a mãe do jogador no Instagram, e escreveu: "Uma nova amizade. Bora beber uma, amiga".

Story de Margareth Serrão Imagem: Reprodução/Instagram

A publicação reforçou ainda mais os boatos de que Virginia e Vini Jr. podem estar juntos. Na coroação como rainha de bateria da Grande Rio, a influenciadora despistou ao falar do atleta e das viagens para Madri, onde ele mora. "O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear", disse em entrevista a Lucas Pasin, colunista do Metrópoles.

Durante as viagens, Virginia gravou Stories em ambientes idênticos à da casa de Vini. Ela chegou a ser vista em um iate com um jogador e mais amigos no início de setembro, mas nenhum dos dois confirmou um envolvimento amoroso até o momento.