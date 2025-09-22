Topo

Luis Miranda sobre confusão com mulher em protesto: 'Episódio isolado'

Luis Miranda em protesto contra PEC da blindagem ao lado de Claudia Abreu, Sérgio Guizé, Edu Moscovis e Jennifer Nascimento Imagem: Reprodução/Instagram
De Splash, em São Paulo

22/09/2025 13h37Atualizada em 22/09/2025 13h37

Luis Miranda, 55, se manifestou sobre uma confusão durante o protesto contra a PEC da Blindagem ontem, em Copacabana.

O que aconteceu

O ator bateu boca com uma mulher. Em vídeo publicado pelo portal Léo Dias, a mulher diz que o ator não tem vergonha na cara, e ele rebate, mandando ela "ir para casa", a chamando de "otária" e "babaca". A mulher rebate, chamando o artista de "porco".

Sérgio Guizé e Jeniffer Nascimento, que estavam com Luis Miranda no protesto, vaiam a mulher. Ela, então, se afasta.

Procurando pelo Extra, Miranda disse que o ocorrido foi um "episódio isolado". "Uma pessoa buscava chamar atenção em meio a uma pauta tão importante para o nosso país. Não quero dar a esse episódio mais relevância do que merece. Prefiro destacar a grandeza do dia de ontem: Copacabana tomada de gente, o povo unido e mostrando sua voz contra a PEC da Blindagem. Foi emocionante e histórico", disse.

