Ex de MC Daniel posa de biquíni após gastar R$ 160 mil em procedimentos

Lorena Maria, ex de MC Daniel, posa de biquíni após investir em procedimentos estéticos Imagem: Reprodução/Instagram
22/09/2025 15h35

Lorena Maria, ex-namorado de MC Daniel, chamou a atenção dos seguidores ao posar de biquíni em sua viagem para a Jamaica.

O que aconteceu

A artista ousou com um biquíni em estampa "animal print". Ela fez a postagem hoje em seu perfil no Instagram.

A mãe de Rás, de sete meses, surpreendeu os fãs com seu pós-cirúrgico. Em agosto, ela gastou R$ 160 mil em procedimentos estéticos, com intervenções nos seios, no abdômen e nos glúteos.

Lorena Maria foi exaltada pela publicação. "Parece de mentira, que mulher linda", escreveu uma seguidora. "Uma das maravilhas do mundo", opinou outra. "Esculpida, misericórdia", indicou uma terceira.

Lorena Maria - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Lorena Maria posta fotos de viagem para a Jamaica
Imagem: Reprodução/Instagram

