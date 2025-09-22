Topo

Lembra do 'menino mais forte do mundo'? Veja como ele está hoje aos 21 anos

Giuliano Stroe ficou conhecido como "o menino mais forte do mundo"
Giuliano Stroe ficou conhecido como 'o menino mais forte do mundo' Imagem: Reprodução/Rede social
22/09/2025 19h26

Giuliano Stroe, 21, ficou famoso aos cinco anos, quando entrou para o Guinness World Records. Conhecido como "o menino mais forte do mundo", o romeno fez, em 2009, a caminhada de 10 metros mais rápida sobre as mãos, com uma bola de peso presa às pernas. No ano seguinte, 2010, quebrou outro recorde ao realizar o maior número de flexões de 90 graus.

O que aconteceu

Físico musculoso de criança lhe rendeu convites para programas de TV, incluindo o "Românii au talent" (Romênia tem talento). O pai, Iulian, sempre defendeu os treinos.

Médicos alertaram sobre riscos ao desenvolvimento ósseo e muscular. Mas, segundo reportagem do The Sun, as previsões negativas não se confirmaram. Giuliano garantiu que o esforço não impediu seu crescimento.

Em 2017, reduziu o ritmo de treinos após uma polêmica familiar. Mesmo assim, não abandonou o esporte. Aos 17 anos, reapareceu em foto segurando uma imagem da infância e chamou atenção pela transformação.

Dois anos depois, voltou a ser notícia. Aos 19, tinha mais de 390 mil seguidores no TikTok, onde publicava vídeos antigos de suas façanhas. O boxe já era a principal paixão. Atualmente, Giuliano conta com mais de 435 mil seguidores.

Giuliano Stroe hoje, aos 21 anos
Giuliano Stroe hoje, aos 21 anos
Imagem: Reprodução/Rede social

Hoje, com 21 anos, Giuliano segue dedicado ao esporte, mas não se tornou fisiculturista. De acordo com o portal romeno Cancan.ro, ele diminuiu a carga de exercícios por problemas de saúde e deixou a ginástica. Passou a treinar boxe com o irmão.

Para se manter, o jovem encontrou novos caminhos. Ele faz promoções pagas nas redes sociais e trabalha na Pizza Stroe, a pizzaria da família em Ciure?ti, sua cidade natal.

