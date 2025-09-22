Lembra do 'menino mais forte do mundo'? Veja como ele está hoje aos 21 anos

Giuliano Stroe, 21, ficou famoso aos cinco anos, quando entrou para o Guinness World Records. Conhecido como "o menino mais forte do mundo", o romeno fez, em 2009, a caminhada de 10 metros mais rápida sobre as mãos, com uma bola de peso presa às pernas. No ano seguinte, 2010, quebrou outro recorde ao realizar o maior número de flexões de 90 graus.

O que aconteceu

Físico musculoso de criança lhe rendeu convites para programas de TV, incluindo o "Românii au talent" (Romênia tem talento). O pai, Iulian, sempre defendeu os treinos.

Médicos alertaram sobre riscos ao desenvolvimento ósseo e muscular. Mas, segundo reportagem do The Sun, as previsões negativas não se confirmaram. Giuliano garantiu que o esforço não impediu seu crescimento.

Em 2017, reduziu o ritmo de treinos após uma polêmica familiar. Mesmo assim, não abandonou o esporte. Aos 17 anos, reapareceu em foto segurando uma imagem da infância e chamou atenção pela transformação.

Dois anos depois, voltou a ser notícia. Aos 19, tinha mais de 390 mil seguidores no TikTok, onde publicava vídeos antigos de suas façanhas. O boxe já era a principal paixão. Atualmente, Giuliano conta com mais de 435 mil seguidores.

Giuliano Stroe hoje, aos 21 anos Imagem: Reprodução/Rede social

Hoje, com 21 anos, Giuliano segue dedicado ao esporte, mas não se tornou fisiculturista. De acordo com o portal romeno Cancan.ro, ele diminuiu a carga de exercícios por problemas de saúde e deixou a ginástica. Passou a treinar boxe com o irmão.

Para se manter, o jovem encontrou novos caminhos. Ele faz promoções pagas nas redes sociais e trabalha na Pizza Stroe, a pizzaria da família em Ciure?ti, sua cidade natal.