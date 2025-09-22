Topo

Karol Lannes lembra exposição de pais gays: 'Grandes traumas que tenho'

Karol Lannes fala sobre exposição de pais gays durante gravação de "Avenida Brasil" - Reprodução/YouTube
Karol Lannes fala sobre exposição de pais gays durante gravação de 'Avenida Brasil' Imagem: Reprodução/YouTube
Karol Lannes, 25, declarou que ficou traumatizada com a exposição dos pais por serem gays.

A atriz revelou que a exposição dos pais se tornou um trauma. "Um dos grandes traumas que tenho [aconteceu] quando descobriram que meus pais são gays, que foi na época de 'Avenida Brasil'. Fizeram um grande espetáculo disso, porque ninguém sabia da minha família", contou ao podcast Pod Delas.

Não sei como descobriram que meus pais são gays — até porque nunca escondi. Mas ninguém conhecia a minha história, porque não tinha estourado tanto quanto em 'Avenida Brasil'. [...] Quando você estoura, eles querem arrancar até sua alma para virar notícia. Fui a primeira pessoa famosa, na mídia, a ter uma história assim, e um cara saiu na rua entrevistando pessoa por pessoa.Recordou a ex-estrela mirim da novela

Karol Lannes buscou ajuda na terapia por ouvir vários comentários maldosos. De acordo com ela, ouviu frases como "isso não é de Deus" e "essa criança vai nascer desviada".

