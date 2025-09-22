Topo

Justin Bieber exibe corpo tatuado ao usar cueca branca molhada

Justin Bieber de cueca branca - Reprodução/Instagram
Justin Bieber de cueca branca Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

22/09/2025 18h18

Justin Bieber, 31, parou a web ao compartilhar cliques em que aparece de cueca branca nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (22) o cantor chamou atenção ao postar uma nova sequência de fotos cheias de bom humor e sensualidade. Nas imagens em preto e branco, o cantor aparece se divertindo em um ambiente externo, completamente encharcado e vestindo apenas uma sunga branca,- que, com a água, ficou transparente.

Com o corpo à mostra, definido e repleto de tatuagens, Bieber surge sorrindo, fazendo caretas e até mandando beijos para a câmera, em um clima leve e irreverente. O post logo provocou reações empolgadas dos fãs.

Uma seguidora brincou ao fazer um comentário inusitado. "Para com essas brincadeiras gostosas". "Manda ele apagar a última, Hailey", escreveu outra, mencionando a esposa do artista. "O mais lindo que temos", derreteu-se uma terceira fã.

