Juju Salimeni diz que diretor foi responsável por saída do Pânico: 'Sofri'

Juju Salimeni revela bastidores do "Pânico na TV" - Reprodução/Youtube
Juju Salimeni revela bastidores do 'Pânico na TV' Imagem: Reprodução/Youtube
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

22/09/2025 15h26

Juju Salimeni, 38, fez um desabafo sobre sua passagem pelo extinto "Pânico na TV" e revelou momentos difíceis que viveu sob o comando do então diretor Alan Rapp.

O que aconteceu

A ex-panicat contou que foi afastada do programa por tempo indeterminado e sem qualquer previsão de retorno. "Eu sofri, porque foi ele o responsável pelo meu afastamento. É complicado para mim porque aquilo era minha vida. Eu acho que você pode afastar uma pessoa, mas você pode simplesmente falar: 'Olha você vai ficar um mês fora do ar'. Ele não me falou quanto tempo eu ia, não me deixou seguir a vida", revelou no Podshape.

Juju relatou que a incerteza sobre seu retorno afetou sua saúde mental, provocando crises de ansiedade.

Acho que poderia simplesmente falar: você não volta mais ou você volta daqui um mês. Isso mexeu muito com a minha cabeça, eu fiquei mal. As minhas crises de ansiedade foram gigantescas por conta disso. Eu perguntava: 'Vou nesse domingo?' Ele dizia: 'Não sei. É tempo indeterminado'. Isso não se faz.
Juju Salimeni

Ceará, que também participava do podcast, contou que enfrentou problemas de convivência com Alan. "Não estou querendo colocar ninguém contra ele. A Luciana Gimenez falou sobre ele na época, outras meninas, como a Fernanda Lacerda. Ele era produtor, era um cara educado, incrível, mas quando se tornou diretor, ficou sendo um cara dificilíssimo", desabafou.

Até o momento, Alan Rapp ainda não se pronunciou sobre os comentários.

Juju Salimeni diz que diretor foi responsável por saída do Pânico: 'Sofri'

