JP Montovani: o que se sabe e o que falta responder sobre a morte do modelo

O influenciador JP Montovani morreu ontem, aos 46 anos, em um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O caso, registrado como homicídio culposo, ainda possui questões em aberto que a investigação busca responder.

O que se sabe sobre o acidente

Modelo colidiu com sua motocicleta, uma Harley Davidson, contra um caminhão de limpeza urbana que estava estacionado na faixa da esquerda da pista central.

Acidente ocorreu pouco antes de 1h da manhã, na altura da ponte Cidade Jardim, sentido Rodovia Castello Branco. Ele morreu no local, segundo informou a Polícia Militar em contato com a reportagem de Splash.

Motorista do caminhão de limpeza afirmou que parou o veículo para um serviço de desentupimento do equipamento de sucção.

Profissional alega que a sinalização luminosa de advertência do caminhão estava ligada no momento, de acordo com informações da Globo. Teste do bafômetro realizado no motorista do caminhão deu negativo.

Prefeitura de São Paulo confirmou que o trecho onde o acidente ocorreu estava no cronograma de varrição mecanizada. O procedimento de desentupimento que estava sendo realizado no caminhão dura, em média, de 3 a 5 minutos. A sinalização inclui pisca-alerta, dois giroflex e um painel indicativo de troca de faixa.

O que falta esclarecer

Polícia Investiga circunstâncias de acidente Imagem: Reprodução/Instagram

Apesar das informações iniciais, a investigação policial ainda precisa elucidar pontos cruciais para determinar as circunstâncias exatas da morte de JP.

Uma das principais dúvidas da Polícia Civil é se JP foi atingido por outro veículo após ter caído da moto. A disposição do corpo da vítima e da motocicleta no local, juntamente com a natureza das lesões, levanta essa hipótese, que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Investigação precisa verificar a adequação da sinalização do caminhão de limpeza e a legalidade de seu posicionamento na faixa da esquerda da Marginal Pinheiros no momento do acidente.

Polícia Civil busca por imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a sequência do acidente. Essas gravações são fundamentais para ajudar a determinar as causas exatas do acidente e confirmar ou descartar a hipótese de um segundo atropelamento.

Quem foi JP Mantovani

Mantovani começou carreira como modelo. Ele ficou conhecido nacionalmente depois de participar da oitava edição de "A Fazenda". Confinado no reality show da Record, conheceu Li Martins, ex-integrante do Rouge, e começaram a namorar.

Juntos, JP e Li também fizeram parte do elenco da quinta edição de "Power Couple Brasil", também na Record. Eles terminaram a competição em terceiro lugar. Neste ano, ele também esteve em outra atração da emissora, chamada "Game dos 100".