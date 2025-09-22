Corpo de JP Mantovani será velado e enterrado hoje

O velório do influenciador JP Mantovani acontece hoje, a partir das 9h, no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo. O sepultamento acontece na sequência, às 13h. As informações foram confirmadas a Splash pela assessoria dele.

A cerimônia deve ser fechada para amigos e familiares. O modelo e influenciador morreu em um acidente de moto, na madrugada de ontem, em São Paulo.

Quem foi JP Mantovani?

Nascido em Jundiaí (SP), Mantovani começou carreira como modelo. Ele ficou conhecido nacionalmente após participar da oitava edição de "A Fazenda". Confinado no reality show da Record, conheceu Li Martins, ex-integrante do Rouge, e começaram a namorar.

Li e João Paulo tiveram uma filha, Antonella, que nasceu em 2017, em São Paulo. Em maio deste ano, celebraram dez anos de casamento e resolveram fazer uma cerimônia. "Depois de tudo que vivemos, construímos e conquistamos juntos, o casamento tem sim um significado ainda mais especial. Além de oficializar a nossa união, queremos também viver esse momento para celebrar e agradecer a Deus por tudo", disse a ex-Rouge sobre o momento em conversa com a Quem.

Juntos, JP e Li também fizeram parte do elenco da quinta edição de "Power Couple Brasil", também na Record. Eles terminaram a competição em terceiro lugar. Neste ano, ele também esteve em outra atração da emissora, chamada "Game dos 100".

Nas redes sociais, ele compartilhava detalhes da rotina, além da paixão por motociclismo. Ele também gostava de mostrar os treinos na academia e dividia os momentos em família.