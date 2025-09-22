Topo

Entretenimento

Filha de Hulk Hogan é excluída de testamento milionário e mora em hotel

Brooke diz que pediu para ser excluída do testamento de Hulk Hogan - Jamie McCarthy/WireImage
Brooke diz que pediu para ser excluída do testamento de Hulk Hogan Imagem: Jamie McCarthy/WireImage
do UOL

De Splash, em São Paulo

22/09/2025 12h04

Brooke Olesky, filha do ex-lutador Hulk Hogan, foi excluída do testamento do pai e não receberá parte da herança de US$ 5 milhões.

O que aconteceu

Ela diz que já sabia que não receberia nada. "A decisão dele não me surpreende. Foi o que eu pedi, e eu não me arrependo. O meu pai sabia que eu trabalho muito e vivo sem o dinheiro dele há muito tempo", disse o TMZ.

Relacionadas

Filha de Leandro usa IA para 'encontro' do pai com netos

Modelo e 'Rainha da Cavalgada': quem era jovem de 16 anos achada morta

Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

A família de Brooke se mudou para um hotel. Em entrevista ao site Us Weekly, o marido dela, o jogador de hóquei Steven Olesky, afirmou: "Com os meus 14 anos de hóquei profissional e as viagens dela, isso não é novidade para nós. Tem um lindo restaurante que frequentamos, e eu e os gêmeos temos uma rotina". Brooke, por sua vez, está investindo na carreira de cantora.

O filho de Hulk, Nick Hogan, será o único a receber a herança. Segundo Nick, o testamento foi escrito em 2016 e foi alterado em 2017, 2021, 2022 e 2023.

Brooke Hogan estava afastada do pai. Ela pediu para ser removida do testamento em 2023, e ao TMZ explicou a decisão: "Eu conheço a minha família, e sei a forma como alguns membros da minha família vão atrás de dinheiro. Eles brigam por dinheiro e se voltam uns contra os outros. Eu pensei: quando o meu pai morrer, isso tudo vai ser uma m*rda. Não quero fazer parte disso".

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Criadora +18 vende suor por R$ 500 e lamenta baixa procura: 'Decepcionada'

Filha de Faustão celebra presença do pai em casamento após transplantes

Ator mirim de novela da Globo tem crise, é internado e passa por cirurgia

Quem era a apresentadora mexicana que morreu em um acidente aéreo

Atriz grita em entrevista e apresentadoras apressam final de jornal de afiliada da Globo

Samuel Rosa mostra a primeira foto da caçula recém-nascida

Filha de Hulk Hogan é excluída de testamento milionário e mora em hotel

Atriz que deixou jornalistas sem reação com grito já fez mais de 100 papéis

'É um escândalo', diz Chico Barney sobre atitude de Galisteu com Spanic

Schynaider Moura se despede da filha com poema: 'A morte não é nada'

'Pior da história': Bárbara Saryne se revolta com dinâmica de A Fazenda 17