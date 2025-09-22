Topo

Gordão da XJ alcança meta para bariátrica após emagrecer mais de 115 kg

22/09/2025 19h08

Gordão da XJ, 20, emagreceu mais de 115 kg e se prepara para a cirurgia bariátrica.

O que aconteceu

O influenciador bateu sua meta de peso e realizará o procedimento cirúrgico em breve. A notícia foi confirmada hoje em um post no Instagram.

Na postagem, o amigo brincou que ele ficará conhecido como o "fininho da XJ" após o emagrecimento. "Depois de 2 anos de projeto, lembro quando ninguém queria andar com você, só te desmereciam. Hoje você conseguiu, perdeu mais de 115 kg e provou para o mundo que você consegue. 'Bora' para a cirurgia", escreveu na legenda.

Sidney Bezerra, famoso nas redes sociais como Gordão da XJ, chegou a pesar 350 kg e agora está pesando 235 kg. O emagrecimento começou como uma brincadeira entre amigos, que prometeram presenteá-lo com um carro de luxo e uma casa se alcançasse a meta de perda de peso.

